В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Саамское село Варзино»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Саамское село Варзино». Мероприятие приурочено к празднованию Международного дня саамов.

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем при непосредственном содействии экс-президента Ассоциации Кольских саамов Нины Афанасьевой. Она провела экскурсию по временной экспозиции выставки. Рассказала об истории саамского села Варзино, повседневной жизни коренного малочисленного народа.

Посетили увидели электроприборы послевоенного периода. Жители села пользовались ими в определенные часы, когда в поселке включали электричество. Центральный экспонат выставки – двусторонняя выносная икона из часовни святых апостолов Петра и Павла села Варзино.

На выставке представлено издание 1943 года «Настольный календарь колхозника». Книга представляет собой домашнюю энциклопедию. В нее вошли календарь сельскохозяйственных работ, рассказы героев Советского Союза о совершенных подвигах, заметки о политических деятелях, материалы по растениеводству, животноводству и другие сведения.

Выставка работает до 6 марта.