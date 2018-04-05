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Мурманская область. Арктика05.04.18 07:20

В Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Великий гражданин. Прямая речь», посвященная С.М. Кирову

5 апреля в Мурманском областном краеведческом музее  состоится торжественное открытие выставки «Великий гражданин. Прямая речь», которая посвящена 80-летию образования Мурманской области и памяти выдающегося советского государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова (1886-1934).

Выставка подготовлена совместно Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Кировским областным краеведческим музеем (г.Киров), Кировским историко-краеведческим музеем с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом (г.Кировск), Мурманским областным краеведческим музеем.

С.М. Киров с 1926 по 1934 годы возглавлял Ленинградскую область, в состав которой с 1927 по 1938 годы входил Мурманский округ. Неоднократно посещал Кольский полуостров, в том числе город Мурманск, уделял большое внимание развитию Крайнего Севера. Под его управлением началась масштабная индустриализация региона, строительство новых предприятий, основание городов.

Киров курировал проекты по освоению Хибин, настояв на необходимости добычи и обработки апатитового концентрата в Хибинах, инициировал строительство первой в стране Апатито-нефелиновой обогатительной фабрики, создание города Хибиногорска (в 1934 г. переименованного в Кировск) и многие другие вопросы развития Мурманского округа. После трагической гибели Кирова в 1934 г. его имя было увековечено в названии городов, организаций, улиц и площадей как в Мурманской области, так и в других регионах Советского Союза.

На выставке представлены личные вещи С.М. Кирова, среди которых книги, очки, курительная трубка, портсигар с портретом И.В. Сталина, перочинный нож, логарифмическая линейка в футляре с дарственной надписью. Кировский областной краеведческий музей предоставил детские рисунки С.М. Кирова.

На выставке представлена одежда Кирова: охотничья куртка, шарф-кашне, кожаная кепка – из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Посетители увидят портрет С.М. Кирова, написанный известным советским художником Александром Самохваловым в 1939 г., а также цветные литографии из серии «Хибины» 1933 г., которые выполнил Петр Новиков. Уникальный экспонат – портрет С.М. Кирова из букв текста первых слов Конституции РСФСР, созданный Александром Смоликовым в конце 1920-х гг.

 

 

 

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