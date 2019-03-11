В Мурманском областном краеведческом музее прошли мероприятия в рамках акции «Всей семьей в музей»

В течение выходных мурманчане активно посещали мероприятия Мурманского областного краеведческого музея. Для посетителей всех возрастов в Региональном детско-юношеском центре краеведения состоялись демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории региона: «История Кольского края», «История освоения и развития Арктики», «Природа Мурманской области», «История Мурманска».

Самые маленькие посетители приняли участие в музейном занятии «Кто живет в лесу» и решили тематический кроссворд. Также все желающие создали сувенир: объёмный магнит «Совята» или поморский оберег.

Старшеклассники и взрослые посетители прослушали экскурсию по временной выставке «Афганистан. Незаживающая работа», посвящённой 30-летию вывода Ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) из Республики Афганистан 15 февраля 1989 года. Выставочный проект подготовлен совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва).