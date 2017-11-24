В Мурманском областном краеведческом музее пройдет День семейного отдыха, приуроченный к Всероссийскому Дню матери

26 ноября в Мурманском областном краеведческом музее состоится традиционный День семейного отдыха, приуроченный к Всероссийскому Дню матери. Праздник ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.

В рамках экскурсии «Забота о потомстве» ребята познакомятся с повадками животных, обитающих на территории Мурманской области, и узнают о том, как заботятся о потомстве зайцы, медведи, лоси, олени и другие дикие животные северного леса. В завершение мероприятия дети примут участие в мастер-классе и сделают открытку в технике «аппликация».