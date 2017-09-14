16 сентября в Мурманском областном краеведческом музее состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. В 14.00 посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона.

В 16.00 гости музея просмотрят учебную программу «История Мурманска», повествующую об основных этапах развития города Мурманска: о предпосылках создания города, Первой мировой войне, основании Романова-на-Мурмане, интервенции и гражданской войне, развитии Мурманска в довоенный период, тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенном восстановлении города, 1950 -1980-е гг., кризисе 1990-х гг. и 2000 годах.

После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.