В Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Всё для Победы», посвященной 75-летию прорыва блокады города Ленинграда

18 января Мурманском областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Всё для Победы», посвященной 75-летию прорыва блокады города Ленинграда. Выставка организована совместно с Санкт-Петербургским музеем Хлеба, Историко-литературным музеем «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга и Мурманским областным краеведческим музеем.

На выставке будут представлены артефакты блокадного Ленинграда из личной коллекции члена филокартистов России Владимира Ивановича Ёлкина: почтовые карточки с письмами жителей и защитников блокадного города, военные открытки, хлебная карточка и другие документы.

Из фондового собрания областного краеведческого музея посетители увидят плакаты, докладные записки об отправке рыбы и рыбной продукции из Мурманска в блокадный Ленинград в 1942 и 1944-х годах, оружие, письма, медаль «За оборону Ленинграда», фотографии, репродукции художника Алексея Федоровича Пахомова, создавшего серию литографий о блокадном Ленинграде, в листах которой передал тревожное состояние осажденного города.

Из фондового собрания Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга в экспозиции будут представлены книги ленинградских поэтов и писателей, созданные в обстановке вражеской осады.

Санкт-Петербургский музей Хлеба предоставил выставку плакатов, рассказывающих о тяжелой и невыносимой жизни осажденного населения. Для выставки был испечен кусочек хлеба по особой рецептуре изготовления блокадного хлеба из разных видов добавок в тесто: лузги, обойной и ржаной муки, гидроцеллюлозы.

В рамках экспозиции будут созданы интерьеры мобилизационного штаба военнообязанного населения и части ленинградской комнаты.

Для посетителей выставка начнет работать 19 января.

Выставка будет работать до 11 марта.