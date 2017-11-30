В Мурманском областном краеведческом музее состоится показ документального фильма «Хельсинки, навсегда»

2 декабря в Мурманском областном краеведческом музее в рамках традиционной недели Финского кино состоится показ документального фильма «Хельсинки, навсегда». Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге проводит кинофестиваль уже в 18-й раз.

Фильм «Хельсинки, навсегда!» режиссёра Питера фон Бага - монтажный фильм о городе Хельсинки. В нем объединены уникальные материалы, снятые на протяжении ста лет с начала XX века по сегодняшний день известными финскими документалистами и кинорежиссерами, такими как Йорн Доннер, Матти Кассила, Аки Каурисмяки, Ханну Леминен, Валентин Ваала, и многие другие. Перед зрителем предстанет вневременной портрет Хельсинки как одного из центров финской культуры. Всемирно известный критик Джонатан Розенбаум включил «Хельсинки, навсегда» фон Бага в десятку лучших фильмов первого десятилетия XXI века.

Питер фон Баг – выдающийся финский режиссер и киновед. Работы Питера фон Бага объединяет внимание к истории повседневной жизни в Финляндии: он изображает детали, демонстрирующие жизнь и быт финнов. Его фильмы будто предлагают увеличительное стекло для наблюдения за историей конкретного момента или места.