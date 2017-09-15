В Мурманском областном краеведческом музее состоится пресс-конференция, посвященная научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Арктических регионов»

18 сентября в Мурманском областном краеведческом музее состоится пресс-конференция, посвященная проведению научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Арктических регионов». В ней примут участие: председатель комитета по культуре и искусству мурманской области Сергей Борисович Ершов; директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Павловна Химчук; директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Мария Васильевна Дукальская.

На пресс-конференции будет представлена информация о ходе работы конференции, программа мероприятия и список участников.

Конференция «Природное и культурное наследие Арктических регионов» состоится в Мурманском областном краеведческом музее 19-20 сентября.