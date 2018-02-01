2 февраля в Мурманском областном краеведческом музее состоится презентация книги Александра Глухова «Столица красивой тундры», изданной к 80-летию города Мончегорска.

В издании представлены фотографии и рассказы об одном из самых удивительных городов Кольского Заполярья, его прошлом и настоящем. На страницах книги отображены отдельные исторические моменты, факты, события, достижения жителей Мончегорска разных профессий и поколений.

Александр Глухов расскажет о героях книги и фотографиях, о том, как она создавалась.