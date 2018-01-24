В Мурманском областном краеведческом музее состоится презентация учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики»

26 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественная презентация новой учебной интерактивной программы «История освоения и развития Арктики», приуроченная к 80-летнему юбилею Мурманской области.

Учебная программа предназначена для школьников 9-11 классов. Она включает в себя фильм и игровое положение, разработанные сотрудниками музея совместно с компанией «MediaVision».

Программа рассказывает об основных этапах освоении Арктики человеком с древнейших времен до начала XXI века. Посетители узнают истории о легендарных полярниках – Отто Шмидте, Иване Папанине, Владимире Воронине, а также о малоизвестных фактах изучения труднодоступного и опасного арктического региона.

Отдельное внимание будет уделено природе Арктики и ее климату. В этом разделе буду представлены работы, подготовленные многими первоклассными фотографами России.

При разработке учебной программы были использованы уникальные фото и видеоматериалы из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Большая часть этих материалов впервые будет представлена широкой публике.