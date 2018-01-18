В Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание исторической гостиной «Историческая память»

19 января в Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание исторической гостиной, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Заседание проходит в рамках партийного проекта «Историческая память».

27 января отмечается День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, установленный в соответствии с федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

На заседании выступят заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев и мурманский режиссер, журналист и продюсер Андрей Сычев. В мероприятии также примут участие мурманчане – жители блокадного Ленинграда, почётные граждане города-героя Мурманска, учащиеся образовательных учреждений, члены общественных организаций Мурманска.