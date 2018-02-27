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Мурманская область. Арктика27.02.18 08:30

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки литовского текстиля «Три познания природы»

В минувшие выходные в краеведческом музее состоялось торжественное открытие 10-й юбилейной выставки «Три познания природы», организованной Литовским культурным обществом г. Мурманска «Литва». Выставка представлена Международной гильдией мастеров при поддержке Генерального консульства Литовской республики в Санкт-Петербурге.

Напомним, с 2010 года в Мурманском областном краеведческом музее открываются выставки литовских мастеров, художников, фотографов и скульпторов.

С приветственным словом на мероприятии выступили заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Васильевич Баранников, координатор проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Ольга Валентиновна Люткевич, Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис, председатель Литовского культурного общества г. Мурманска Антанас Антанович Мяшка.

Все выступающие отметили важное значение десятилетнего взаимодействия, успешного обмена опытом и культурным наследием стран. Ранее мурманчане уже познакомились с выставкой «Чюрлёнис. Человек Возрождения» из фондов Национального музея искусств имени М.К.Чюрлёниса. С коллекцией довоенных фотографий Болеславы и Эдмунда Здановских «Вильнюсские элегии» из фондов Литовского художественного музея и с литовской традиционной лентой мастера народных промыслов Литвы Антонины Диджгалвене.

В Мурманске прошли выставки работ народного литовского художника - мастера резьбы по дереву Адольфаса Тересюса и народной литовской художницы Одеты Туменайте-Браженене.

Состоялись фотовыставки Юозаса Будрайтиса, Альгимантаса Барзджюса, Ренатаса Якайтиса.

На состоявшейся юбилейной выставке «Три познания природы» были представлены работы трех литовских художниц по текстилю Лаймы Кантакявичиене, Арианы Нумгаудиене и Ирены Сенюниене. В качестве основы для создания композиций они выбирают натуральные природные материалы - хлопок, лён, шерсть, бумагу, дерево и другие.

Как отмечают ценители творчества художниц, несмотря на то, что мастера работают в разных техниках, их объединяет любовь к искусству и экспериментам, а также большой опыт проведения разного рода выставок и творческих мероприятий.

Интересным подарком для гостей выставки стало выступление ансамбля Литовского культурного общества г. Мурманска «Летува», участники которого исполнили ряд литературно-музыкальных композиций на русском и литовском языках.

 

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