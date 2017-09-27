В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Василий Теркин»
В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Василий Теркин», посвященной 75-летию публикации первых глав одноименной поэмы Александра Трифоновича Твардовского на страницах фронтовой газеты «Красноармейская правда».
На открытии выставки с приветственным словом выступили председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, директор историко-литературного музея «Вася Теркин» города Санкт-Петербурга Вячеслав Кокин и директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.
Для гостей мероприятия выступил артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров с прочтением главы «Гармонь» из поэмы «Василий Теркин». Посетители услышали музыкальные композиции в исполнении солистки Мурманской областной филармонии Людмилы Лаврентьевой и студента 4 курса народного отделения Мурманского колледжа искусств Романа Крестова.
На выставке представлены экспонаты, предоставленные директором историко-литературного музея «Вася Теркин» города Санкт-Петербурга Вячеславом Кокиным. В витринах посетители музея увидели публикации глав знаменитой поэмы на страницах журналов «Крокодил», «Костер», «Красноармеец» и газеты «На страже Родины», а также открытки, первые издания книг, посвященных Василию Теркину.
Выставка работает до 31 октября.