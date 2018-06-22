В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Дети и война»

Мероприятие приурочено к Дню памяти и скорби и напоминает нам о начале Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., которая началась 22 июня 77 лет назад.

На церемонии открытия выступил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов и отметил, насколько актуальна тема выставки и поблагодарил сотрудников музея за организацию временной экспозиции. Он выразил пожелание о том, чтобы эту выставку увидели, как можно больше мурманчан, гостей города и, конечно, детей.

На мероприятие были приглашены члены Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».

Церемония открытия завершилась экскурсией. Посетители узнали о военном детстве в Мурманской области. В отличии от других приграничных районов СССР, здесь не было населения, оставшегося на оккупированной территории. В начальный период войны руководству области удалось провести массовую эвакуацию её жителей. Когда эвакуация за пределы региона стала слишком опасна из-за постоянных атак противника, дети стали направляться в центр области, интернаты Кандалакши, Кировска и Мончегорска. Гости выставки увидели документы и фотографии, отражающие тяжелейшие условия военного времени. В Мурманской области продолжали работать школы и детские сады, организовывались пионерские лагеря, проводились праздники для детей. Гостям мероприятия рассказали о том, как дети взяли на себя тяготы тыловой работы и заменяли взрослых в промышленности и сельском хозяйстве.

Впервые широкая публика познакомилась с уникальной коллекцией фотографий и документов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, которая была сформирована в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Выставка работает до 21 августа.