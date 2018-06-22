В День памяти и скорби Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Свеча памяти»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Долина Слава – визитная карточка региона, но там такой бардак!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.06.18 08:20

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Дети и война»

Мероприятие приурочено к Дню памяти и скорби и напоминает нам о начале Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., которая началась 22 июня 77 лет назад.

На церемонии открытия выступил председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Борисович Ершов и отметил, насколько актуальна тема выставки и поблагодарил сотрудников музея за организацию временной экспозиции. Он выразил пожелание о том, чтобы эту выставку увидели, как можно больше мурманчан, гостей города и, конечно, детей.

На мероприятие были приглашены члены Мурманской областной общественной организации «Дети Великой Отечественной войны».

Церемония открытия завершилась экскурсией. Посетители узнали о военном детстве в Мурманской области. В отличии от других приграничных районов СССР, здесь не было населения, оставшегося на оккупированной территории. В начальный период войны руководству области удалось провести массовую эвакуацию её жителей. Когда эвакуация за пределы региона стала слишком опасна из-за постоянных атак противника, дети стали направляться в центр области, интернаты Кандалакши, Кировска и Мончегорска. Гости выставки увидели документы и фотографии, отражающие тяжелейшие условия военного времени. В Мурманской области продолжали работать школы и детские сады, организовывались пионерские лагеря, проводились праздники для детей. Гостям мероприятия рассказали о том, как дети взяли на себя тяготы тыловой работы и заменяли взрослых в промышленности и сельском хозяйстве.

Впервые широкая публика познакомилась с уникальной коллекцией фотографий и документов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, которая была сформирована в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Выставка работает до 21 августа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 220 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
Комментарий к новости:Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире11:45«История Императорских обществ». Документальный фильм (12+)12:40«Гость». Художественный фильм (16+)14:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиС 1 июля в Мурманской области изменятся тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам-PRO ВалютуДоллар снижается в начале торгов-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыК приезду врачей готовимся законодательно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика