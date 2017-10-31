В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «СРЗ 35: время, событие, люди». С этой выставки начался ряд мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею филиала «Центра судоремонта «Звёздочка» «35-й судоремонтный завод».

На выставке представлены документы и фотографии, отображающие историю развития завода: основание учреждения, период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., послевоенное время. Посетители увидели модели судоремонтной техники и познакомились с системой цехов, доков и причальных сооружений, позволяющих выполнять практически любые работы по ремонту и обслуживанию больших надводных кораблей и судов различного назначения.

На открытии выступили заместитель директора филиала по персоналу судоремонтного завода Андрей Михайлов и председатель Совета ветеранов завода Вячеслав Генералов. Они отметили значимость юбилейной даты учреждения и выразили благодарность музею за активное сотрудничество.

В заключение мероприятия сотрудник музея провела экскурсию по выставке и рассказала 80-летнюю историю судоремонтного завода со дня его основания по настоящее время. Сегодня мурманский филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» – одно из крупнейших судоремонтных предприятий Заполярья.

Выставка будет работать до 28 ноября.