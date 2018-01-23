В Мурманском областном краеведческом музее состоялось заседание исторической гостиной «Историческая память»
В Мурманском областном краеведческом музее состоялось заседание исторической гостиной, посвященной памятной дате – Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Встреча прошла в рамках партийного проекта «Историческая память».
В мероприятии приняли участие координатор проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев, председатель общественного Совета партийного проекта Акрамжан Саитбаев, Почетный гражданин города-героя Мурманска Владимир Горячкин, писатель, член Союза писателей Юрий Гутян, литературный критик Дмитрий Коржов, Заслуженный учитель Российской Федерации Виктор Филимонов.
На заседание были приглашены жители блокадного Ленинграда, члены общественных организаций Мурманска, а также учащиеся кадетского класса средней общеобразовательной школы №
На мероприятии демонстрировались тематические фото- и видеоряды, школьники читали стихи, посвященные героическим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.