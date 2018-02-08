В Мурманском областном краеведческом музее состоялось заседание «Саамской гостиной»

Мурманский областной краеведческий музей посетили студенты и представители общественности. Мероприятие состоялось в рамках открытия выставки «Саамское село Варзино».

Учащиеся и педагоги ГАПОУ «Мурманский педагогический колледж» подготовили праздничную программу. Сотрудники колледжа рассказали об истории кольских саамов и знаменитых представителях этноса. С творческими номерами выступили участники литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение», студенты 1-го и 4-го курсов школьного и дошкольного отделения.

Прозвучали стихотворения русских и саамских поэтов, песня «Я люблю тебя, мое Заполярье» и другие музыкальные и поэтические номера. Педагог-руководитель коллектива - Татьяна Васильевна Мостовая. Также ости мероприятия услышали музыкальное видеопоздравление от саамского барда Ивана Яковлевича Матрехина.