13 мая в Мурманском областном краеведческом музее состоялся День семейного отдыха «Любовь и верность», приуроченный к Международному дню семей.

В экспозиции «Мурман – северная окраина России. XVII-нач. XX вв. Основание города Романов-на-Мурмане» посетителям рассказали о семейных традициях из жизни поморов, основные занятия которых – рыбный и зверобойный морские промыслы. Когда отец семейства уходил на Мурманский берег, женщина оставалась главой семьи, а дети были ей помощниками. Юный посетители узнали о воспитании детей,распределении обязанностей в семье. Когда рождалась девочка, отец сколачивал сундук, в который на протяжении детства и юности собиралось ее приданое. Участники мероприятия увидели, что хранилось в таком сундуке: женский кокошник, повойник и другие элементы народного костюма. Все эти предметы являются подлинниками XIX–начала XX вв. и находятся в фондах Мурманского областного краеведческого музея.

В завершение музейного занятия ребята сделали сувенир - славянскую куклу-оберег «Подорожница», который женщины мастерили для своих мужей и сыновей, когда кому-нибудь из них предстоял долгий путь.