В Мурманском областном театре кукол артисты поздравили юных северян с Днём защиты детей

С Днём защиты детей поздравили зрителей артисты Мурманского областного театра кукол перед спектаклем «Госпожа метелица». В формате игровой интермедии актер театра Сергей Репин показал ребятам занимательные фокусы. С песнями и танцами артисты-кукольники провели для юных северян насыщенную яркую развлекательную программу.

Театр кукол Мурманска уделяет большое внимание благотворительности. В этот день «Госпожу Метелицу» пришли посмотреть малыши с ограниченными возможностями здоровья, подопечные благотворительного фонда «Надежда». Поздравить их с недавно прошедшим Днём защиты детей пришел уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.

После просмотра спектакля ребят ждали сладкие угощения и подарки.