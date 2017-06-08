Мурманская область. Арктика08.06.17 07:10
В Мурманском областном театре кукол артисты поздравили юных северян с Днём защиты детей
С Днём защиты детей поздравили зрителей артисты Мурманского областного театра кукол перед спектаклем «Госпожа метелица». В формате игровой интермедии актер театра Сергей Репин показал ребятам занимательные фокусы. С песнями и танцами артисты-кукольники провели для юных северян насыщенную яркую развлекательную программу.
Театр кукол Мурманска уделяет большое внимание благотворительности. В этот день «Госпожу Метелицу» пришли посмотреть малыши с ограниченными возможностями здоровья, подопечные благотворительного фонда «Надежда». Поздравить их с недавно прошедшим Днём защиты детей пришел уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Борис Коган.
После просмотра спектакля ребят ждали сладкие угощения и подарки.
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