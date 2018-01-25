В Мурманском областном театре кукол для юных зрителей состоится мастер-класс по ментальной арифметике

27 января в Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Чудеса в Дедморозовке» педагоги Центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для маленьких зрителей мастер-класс по ментальной арифметике.

В отличие от обычной арифметики упражнения на счетах задействуют оба полушария головного мозга. Это высокоэффективная программа развития умственных способностей при помощи арифметических вычислений на счетах (абак, соробан) подходит для детей от 4 до 12 лет, развивает самостоятельность, инициативность и умение критически оценивать себя.