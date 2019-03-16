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Мурманская область. Арктика16.03.19 08:00

В Мурманском областном театре кукол начались репетиции спектакля «Дюймовочка»

В столицу Заполярья приехала постановочная группа из Санкт-Петербурга для работы над спектаклем «Дюймовочка». В настоящее время актерский состав активно занят в репетиционном процессе, труппа трудится в усиленном режиме. Премьера спектакля назначена на 30 марта.

Светлана Озерская – режиссер, театральный педагог, один из основателей театра пластики рук «HAND MADE». Создатель театрального проекта «Круглый год» — проекта единомышленников, со временем сформировавшегося в самостоятельный коллектив со своим репертуаром, преимущественно в жанре театра кукол. Является одним из режиссеров проекта «Музей+Театр» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (г.Санкт-Петербург). Участник и лауреат многочисленных театральный фестивалей.

Также в Мурманск приехали художник-постановщик Андрей Запорожский и хореограф Светлана Вакуленко.

Спектакль «Дюймовочка» ставится по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Мало кто знает, что в далекие времена сказки были не просто развлечением для детей, а настоящим напутствием перед сложной жизненной дорогой для маленького человека. В «Дюймовочке» Андерсен наделил свою «Лизу размером с пальчик» непростой судьбой и маленькими подвигами.

На сцене Мурманского театра кукол вы увидите настоящее чудо! Спектакль «Дюймовочка» поразит вас своей необычностью, яркостью и душевной теплотой. В сказке будут использованы элементы на уровне современной компьютерной графики, теневые куклы, а также неожиданные сценические приемы. Все это позволит увидеть спектакль с новой, необычной стороны и насладиться эстетикой сказочного мира.

Музыкальная, яркая и лирично-смешная сказка понравится не только детям, но и взрослым.

Режиссер-постановщик: Светлана Озерская, художник-постановщик: Андрей Запорожский, художник-аниматор: Юрий Мокиенко, хореограф: Светлана Вакуленко. В спектакле заняты артисты: Татьяна Смирнова, Денис Савельев, Екатерина Дмитриева, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Мальцева, Мария Богданова.

 

Комментарии

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