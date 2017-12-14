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Мурманская область. Арктика14.12.17 08:10

В Мурманском областном театре кукол отметят 35-летний юбилей спектакля «Саамская сказка»

16 декабря артисты Мурманского областного театра кукол месте со зрителями отметят 35-летний юбилей спектакля «Саамская сказка».

24 декабря 1982 года мурманчане впервые увидели удивительный волшебный спектакль «Саамская сказка», который ярко и точно отражает быт и деятельность народов севера. Спектакль поставил Федор Шевяков, который на тот момент был главным режиссером Мурманского областного театра кукол. Художник-постановщик: Любовь Пивкина, а музыку к спектаклю написал Юрий Коткович.

«Саамская сказка» – история, наполненная волшебством и очарованием легенд и сказаний севера. У Бабушки Пурги есть любимая внучка - Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную и капризную девчонку. Бабушку Пургу огорчает нежелание внучки помогать другим, не хочет она ни для кого трудиться. Однажды Маленькая Метель встретила на лесной поляне маленького мальчика по имени Тирв, который меняет представление Метели о жизни и отношениях.

В спектакле заняты артисты: заслуженный артист Российской Федерации Владимир Пьянков, заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Петрунина, Тамара Лашина и Татьяна Смирнова.

Перед показом спектакля артисты театра поиграют с ребятами в занимательные игры, поводят хороводы и споют веселые песни.

 

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