В Мурманском областном театре кукол пройдут «саамские» игры для юных зрителей

24 февраля в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Саамская сказка» библиотекари и читатели Центральной детской библиотеки (филиал № 15) Мурманска поиграют со зрителями областного театра кукол в «саамские» игры.

Традиционно саамские игры – это ежегодный международный фестиваль саамской культуры и промыслов, возродившийся в Мурманской области в 1985 году. В список соревнований обычно входят прыжки через нарты, метание аркана, перетягивание каната и другие подвижные игры.

В Мурманском театре кукол для детей и их родителей предложат свой вариант развлечений, который менее травмоопасен, заряжает позитивом, а также знакомит юных северян с бытом, обычаями и историей народа саами!

А еще, ребята-читатели выступят в качестве героев произведений Мурманских авторов, а библиотекари расскажут подробнее о писателях Кольского края и их произведениях.

После мероприятия маленьких зрителей ждёт не менее интересный и замечательный спектакль «Саамская сказка».