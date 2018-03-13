В Мурманском областном театре кукол раскроют секреты создания театральной куклы

17 марта в Мурманском областном театре кукол, в преддверии Международного дня кукольника, зрители под руководством мастеров театра смогут поближе познакомиться с процессом изготовления театральной куклы, увидеть и многое узнать о ее типах, своими руками создать собственную куклу и побыть профессиональным кукловодом/

Детство каждого ребёнка в мире связано с куклой. С древнейших времен и до современности кукла сопровождала человека, оберегала его, развлекала, воспитывала. Искусство кукольников очень старое — в разных странах возникали свои, ставшие затем традиционными, виды кукол и типы представлений.

Традиционный театр кукол существует почти во всех странах мира. И сейчас, словно сотни лет назад, артисты кукольных театров стремятся повеселить своих зрителей, пошутить вместе с ними.

Мероприятия состоятся перед началом спектакля «Сказки бабушки Зимы».