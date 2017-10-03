6 октября в Мурманском областном театре кукол состоится генеральный прогон спектакля «Маленькая дочь Солнца» (по мотивам саамской сказки «Акканийди - Ясное Пятнышко»). Это удивительная история о том, как простота, искренность, справедливость и любовь могут победить всё плохое на этом свете.

Однажды человек и дочь Солнца полюбили друг друга. Так сильно, что ни злость, ни ненависть, ни зависть не смогли разлучить их. Это спектакль о верности, добре и чуде.

Режиссером выступила артистка театра кукол Мурманска Екатерина Ефремова, художником – Ольга Преснякова, музыку к спектаклю написал известный в регионе композитор Петр Макаров. В спектакле заняты артисты: Тамара Лашина, Денис Дмитриев, Екатерина Боярских (Екатерина Ефремова).

Стоит отметить, что спектакль появился с помощью гранта Президента РФ, который Мурманский областной театр кукол получил в размере 1 млн рублей на реализацию проекта «Саамские сказки детям Севера».

Осенью театр со спектаклем «Маленькая дочь Солнца» проведёт большие гастроли по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области, а именно: ЗАТО г.Островной, населенные пункты Ловозерского района (с.Ловозеро, Краснощелье, Ревда); с.Лопарское Кольского района, п.Ёнский Ковдорского района; так же с.Териберка и пгт.Туманный.