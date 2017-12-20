В Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Умка»

22 декабря в Мурманском областном театре кукол состоится премьера новогоднего спектакля «Умка». Жанр спектакля «Умка» режиссер Петр Васильев обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс.

Спектакль предназначен для детей от 4 лет и их родителей, подходит для семейного просмотра.

Режиссёр-постановщик - Петр Васильев, г. Санкт-Петербург; художник-постановщик - Алевтина Торик; музыкальное оформление – Петр Васильев.

В спектакле заняты: Сергей Репин, Дмитрий Шишанов (Денис Савельев), Иван Песнев, Софья Гондаренко, Дарья Захарова.

20 декабря в Мурманском областном театре кукол состоится генеральный прогон спектакля «Умка».