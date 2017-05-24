В Мурманском областном театре кукол состоялось торжественное закрытие XII конкурса «Золотой муравей»

Театр - это не только спектакли, артисты и зрители. Это ещё и многолетние традиции. В этом году конкурс «Золотой муравей» прошёл уже 12 раз.

В течение театрального сезона зрители посещают спектакли, сохраняют и складывают билеты в специальные именные конверты, которые бережно хранятся в театре. В конце сезона подводятся итоги, и победителями становятся самые активные зрители.

Проект пользуется большой популярностью у зрителей театра и по сей день. Ежегодно в конкурсе участвуют более 200 семей. Всего за эти годы в проекте приняло участие 2400 человек. Девиз конкурса – «Всей семьей идём в театр!».

В этом театральном сезоне лучшими стали:

в номинации «Самый маленький зритель» - 3 место – Улохова Мария (4 года), 2 место – Волкова Валентина (3 года), 1 место – Крупенько Кира (2 года); гран-при получила Ларченко Елизавета (3 года).

В номинации «4 года и старше» 2 место – Осипова Ева (5 лет), 1 место («Золотой муравей») - Рожков Матвей (5 лет); в номинации «Театральная семья» гран-при получили Беляевы Полина (6 лет), Карина (3 года), Дарина (3 года).