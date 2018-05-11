В Мурманском областном театре кукол юных зрителей научат рисованию

12 мая в 11.30 пройдет мастер-класс мурманского художника Марии Важинской для детей перед спектаклем «Колобок» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 21А, Мурманский областной театр кукол).



Ребятам будет предложено тематическое рисование колобков. Уроки тематического рисования занимают особое место в развитии ребенка. Дети любят рисовать свое видение, определение темы педагогом не сковывает композиционного разнообразия, как это происходит на уроках рисования с натуры.