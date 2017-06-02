В Мурманском областном театре кукол зрителей угостят мороженым на праздновании Дня защиты детей

4 июня в 11.30 и 14.00 перед спектаклем «Госпожа Метелица» в Мурманском областном театре кукол зрители вместе с артистами театра отметят День защиты детей.

Ребята вместе с героями любимых спектаклей примут участие в веселых играх и конкурсах, сделают рисунки на асфальте. По итогам мероприятия планируется запуск воздушных шаров. Сладкий подарок – вкуснейшее мороженое – получит в этот день каждый желающий!