В Мурманском областном театре покажут сказку, нарисованную песком

13 мая в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол педагоги школы развития и рисования песком «Солнечный Дом» покажут зрителям сказку, нарисованную с помощью песка.

Зрители поучаствуют в мастер-классе по рисованию песком. Взрослые и дети научатся «разговаривать» с песком и рисовать на нем причудливые фигуры.

Песок расслабляет, помогает бороться со стрессом, а также заряжает позитивом и хорошим настроением. Рисование песком – это творческий процесс.