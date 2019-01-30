В Мурманском океанариуме приютили найденного в порту новорожденного детеныша нерпы

Сотрудники Мурманского океанариума приютили и выхаживают новорожденного щенка нерпы, которого нашли в одном из доков в городском порту. Об этом рассказала в среду ТАСС директор океанариума Ирина Коротыш.

Животное обнаружили моряки в одном из доков близ мурманского морвокзала вечером 29 января. Родившая его в доке самка испугалась лая собак и уплыла, бросив детеныша. Моряки обратились в океанариум, сотрудники которого и забрали малыша.

«Детенышу ещё нет суток от рождения, мы начали его кормить из бутылки с соской, он чувствует себя хорошо», - сказала она. Ветврач океанариума подготовил специальную смесь для кормления с глюкозой и витаминами, поскольку коровье молоко для морских животных не подходит.

Как сообщила Ирина Коротыш, пока невозможно определить пол детеныша, даже нельзя сказать, точно ли это нерпа, поскольку до месяца детеныши тюленей выглядят так же. «До двух месяцев щенку необходимо находиться в тепле и на суше, после этого с Росприроднадзором мы будем решать его дальнейшую судьбу. В любом случае в природе он уже жить не сможет», - добавила она.

Почти все животные, живущие в Мурманском океанариуме, также были найдены брошенными близ Кольского полуострова или в северных морях. Однако такой маленький жилец появился в учреждении впервые, отметили в океанариуме.