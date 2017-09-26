В Мурманском океанариуме выявлены нарушения законодательства, регулирующего охрану и использование животного мира

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска в деятельности ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум» были выявлены нарушения законодательства, регулирующего охрану и использование животного мира.

По результатам проверки в отношении общества прокуратурой округа приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по результатам рассмотрения постановления прокурора округа о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Также по результатам рассмотрения представления прокурора округа, руководитель Мурманского океанариума правами учредителя привлечён к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

После вмешательства прокуратуры ООО «Арктиксервис – Мурманский океанариум» приняты меры к устранению выявленных нарушений закона: в отношении морских животных, находящихся на содержании, проведено гельминтокопроскопическое исследование (согласно проведенной экспертизе, ответ отрицательный), а также серым тюленям, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, проводится процедура чипирования.