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Мурманская область. Арктика11.07.19 10:15

В Мурманском отделении Союза машиностроителей России поддержали проект ОНФ «Профстажировки»

Вопрос привлечения кадров для решения задач по развитию высокотехнологичной промышленности Кольского Заполярья стал одним из основных на выездном заседании Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России под председательством члена Центральной ревизионной комиссии ОНФ, первого вице-президента Союза машиностроителей России, депутата Государственной Думы РФ Владимира Гутенева.

По мнению экспертов ОНФ, привлечь на работу молодых специалистов из различных регионов России, а также помочь студентам и выпускникам инженерно-технических образовательных учреждений пройти стажировку по специальности поможет проект ОНФ «Профстажировки».

«Проект, безусловно, нам интересен. 10 судоремонтному заводу в г. Полярном очень нужны сейчас хорошие специалисты в инженерный центр, а также стоит острая нехватка профессионалов в сфере IT-технологий. Полагаю, что «Профстажировки» станут одним из направлений в поиске молодых и талантливых специалистов, которые будут работать на благо нашего региона», - отметил заместитель председателя Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России, первый заместитель генерального директора АО «10 СРЗ» Виктор Глухов.

Напомним, ОНФ и «Россия – страна возможностей» запустили новый механизм взаимодействия студента, образовательной организации и работодателя, задействующий студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи. Платформа «Профстажировки 2.0» поможет будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по конкретным задачам компаний.

Партнеры-работодатели уже начали размещать для них практико-ориентированные задания – кейсы. Они будут доступны на сайте профстажировки.рф. На основании этих заданий студенты будут готовить курсовые и дипломные работы.

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