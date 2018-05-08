В мурманском следственном изоляторе для осужденных прошла лекция по истории

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники мурманского следственного изолятора №1 организовали для осужденных отряда хозяйственного обслуживания и несовершеннолетних подследственных лекцию по истории.

Занятие на тему «Война в Заполярье» провёл представитель Мурманского областного краеведческого музея.

Во время лекции слушатели узнали немало фактов о войне в Заполярье, значимых боевых операциях на территории Мурманской области, о подвигах Советских солдат, ценою собственной жизни отстоявших свободу и независимость Родины.

Специалист музея также ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Сотрудничество УФСИН и Краеведческого музея началось более 8 лет назад. С тех пор представители музея на регулярной основе проводят в стенах следственного изолятора образовательные и культурно-просветительские мероприятия для несовершеннолетних подследственных и осуждённых отряда хозобслуживания.