В мурманском следственном изоляторе прошёл День открытых дверей

В мурманском следственном изоляторе №1 в рамках проведения традиционного мероприятия «День открытых дверей» состоялось посещение учреждения родственниками осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания.

В сопровождении сотрудников воспитательного отдела и группы социальной защиты СИЗО-1 участвующие в мероприятии граждане посетили жилые помещения отряда, столовую, тренажерный зал.

Поскольку в этот раз в основном были родственники осужденных, недавно прибывших в отряд, большое внимание было уделено разъяснению порядка и условий отбывания наказания, а также вопросам трудозанятости в бригаде хозобслуживания.

В завершение мероприятия посетителям учреждения была предоставлена возможность пообщаться со своими родными и близкими в неформальной обстановке во время чаепития.

Родственники поблагодарили руководство учреждения за организацию столь значимого и нужного для них мероприятия. Следующий подобный «День открытых дверей» пройдёт в СИЗО-1 в первой декаде мая.