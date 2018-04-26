В мурманском следственном изоляторе прошла плановая эвакуация из административного здания
Сегодня состоялось плановое пожарно-тактическое занятие с личным составом следственного изолятора №1 города Мурманска по эвакуации персонала из административного здания в случае возникновения пожара.
Занятие проводилось совместно с подразделением государственной противопожарной службы МЧС России по Мурманской области.
В учениях были задействованы сотрудники, входящие в добровольную пожарную дружину СИЗО-1, и пожарные специализированной части №3 г.Мурманска.
В ходе проведения мероприятия были проверены эвакуационные выходы, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения и ряд других направлений, напрямую касающихся требований пожарной безопасности.
Участники пожарно-тактического занятия действовали слаженно и оперативно. Все поставленные задачи выполнены.