В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота прошли антитеррористические учения

Сегодня на базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота и прилегающей к нему территории под руководством врио начальника УМВД России по г. Мурманску Алексея Тарунина прошла штабная тренировка оперативной группы по пресечению террористических актов на территории муниципального образования г. Мурманск. Тренировка проводилась в соответствии с планом оперативной группы, которую возглавляет начальник городского управления МВД России.

В ходе тренировки личный состав полиции Мурманска совместно с коллегами из ГУ МЧС России по Мурманской области, Росгвардии Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области, администрации г. Мурманска, Мурманоблгаза и других взаимодействующих структур отрабатывали действия по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения.

По легенде учения, в дежурную часть УМВД России по г.Мурманску поступила информация от представителя администрации Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота о том, что на втором этаже административного здания учебного корпуса обнаружен подозрительный предмет прямоугольной формы, завернутый в пакет, к которому прикреплен мобильный телефон с проводами.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и других оперативных служб. Территория колледжа была оцеплена, учащиеся и персонал учебного заведения эвакуированы из административного здания. В ходе специальных мероприятий подозрительный предмет был обезврежен.

После отработки действий при угрозе совершения теракта на базе учебного заведения оперативная группа отработала действия по второй вводной.

По легенде, в дежурную часть УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от жильцов дома № 12 по ул. Калинина о том, что два человека перелезли через забор газовой колонки, расположенной рядом с их домом, и что-то закопали в снег. Прибывшие на вызов сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы при осмотре места происшествия, указанного бдительными горожанами, обнаружили подозрительный предмет цилиндрической формы, завернутый в черный пакет, к которому прикреплен мобильный телефон с торчащими из него проводами.

На место происшествия незамедлительно прибыли все оперативные службы, проведено оцепление территории, прилегающей к газовой колонке. Представители «Мурманоблгаза» условно произвели отключение подачи газа. В ходе специальных мероприятий подозрительный предмет был обезврежен.

После завершения штабной тренировки руководитель оперативной группы полковник внутренней службы Алексей Тарунин подвел итоги учения. Действиям личного состава полиции областного центра и взаимодействующих органов дана удовлетворительная оценка, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.