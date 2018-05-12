Мурманская область. Арктика12.05.18 08:23
В Мурманском театре кукол состоится закрытие конкурса «Золотой муравей»
13 мая в 14.30 в Мурманском областном театре кукол состоится закрытие традиционного конкурса «Золотой муравей».
Театр – это не только спектакли, артисты и зрители. Это еще и любовно взращенные традиции. Одна из них – ежегодный театральный конкурс «Золотой муравей». В течение театрального сезона зрители посещают спектакли, сохраняют и складывают билеты в специальные именные конверты, которые бережно хранятся в театре до конца сезона. В конце года подводятся итоги, и победителями становятся самые активные зрители, которые получают заслуженные дипломы, вкусные призы и ценные подарки. С прошлого театрального сезона к участию в конкурсе присоединились коллективы школ и детских садов города и области, часто посещающих спектакли театра.
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Последние комментарии
Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
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Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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