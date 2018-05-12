В Мурманском театре кукол состоится закрытие конкурса «Золотой муравей»

13 мая в 14.30 в Мурманском областном театре кукол состоится закрытие традиционного конкурса «Золотой муравей».

Театр – это не только спектакли, артисты и зрители. Это еще и любовно взращенные традиции. Одна из них – ежегодный театральный конкурс «Золотой муравей». В течение театрального сезона зрители посещают спектакли, сохраняют и складывают билеты в специальные именные конверты, которые бережно хранятся в театре до конца сезона. В конце года подводятся итоги, и победителями становятся самые активные зрители, которые получают заслуженные дипломы, вкусные призы и ценные подарки. С прошлого театрального сезона к участию в конкурсе присоединились коллективы школ и детских садов города и области, часто посещающих спектакли театра.