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Мурманская область. Арктика21.11.17 08:45

В Мурманском транспортном филиале «Норникеля» началось расширение информационной системы управления на береговых подразделениях

Компания НПП «СпецТек» приступила к работам по масштабированию информационной системы управления техобслуживанием и ремонтами (ТОиР) Мурманского транспортного филиала (МТФ) ПАО «ГМК «Норильский никель» на береговые подразделения филиала.

Напомним, ранее, в 2014 году, информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтами была внедрена в судоходном подразделении МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и на судах – на контейнеровозах ледового класса, танкере и ледоколе.

Система создана на основе программного комплекса TRIM, интегрирована с системой бухгалтерского и финансового учёта на базе 1С. В эксплуатацию в ней было зарегистрировано 50 пользователей из судоходного подразделения, в том числе из отдела технической эксплуатации флота, отдела СЗЧ и снабжения флота, отдела безопасности мореплавания, центрального склада МТФ.

Как сообщает пресс-служба компании, а результате этих работ в систему войдут береговые подразделения: техническое управление перегрузочного терминала, отдел железнодорожных перевозок, отдел материально-технического обеспечения. Объектами управления в системе станут процессы технической эксплуатации портальных кранов, контейнерных перегружателей, железнодорожного подвижного состава и других объектов. Дополнительно в ней будут работать 18 пользователей указанных береговых подразделений.

После внедрения система должна стать средством анализа эффективности технической эксплуатации в части, относящейся к активам береговых подразделений, снижения затрат на ТОиР, оптимизации затрат на материально-технические ресурсы, организации общего документооборота по процессам ТОиР, снабжения и управления складскими запасами во всех производственных подразделениях МТФ.

Как инструмент автоматизации процессов управления, система позволит сократить временные затраты на подготовку и обмен данными между подразделениями по вопросам ТОиР, на получение оперативной информации о наличии и движении запчастей, на расчеты необходимых показателей, повысить достоверность информации, в том числе отчетов о выполнении работ.

 

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