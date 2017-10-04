В Мурманском УФАС России состоялась рабочая встреча с бизнес–омбудсменом

Сегодня в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области состоялась рабочая встреча руководителя управления Светланы Чечениной и уполномоченного по защите прав предпринимателей Мурманской области Дмитрием Барышевым. Также в рабочей встрече приняли участие заместитель руководителя Мурманского УФАС России Ирина Попова и начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России Марина Полищук.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества, налаживания деловых контактов, а также актуальные вопросы, касающиеся предпринимательской сферы.

Напомним, Дмитрий Барышев был назначен бизнес–омбудсменом в Мурманской области в мае 2017 года.