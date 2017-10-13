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Мурманская область. Арктика13.10.17 17:37

В Мурманском УФСИН состоится Единый кадровый день

15 октября 2017 года в 11.00 в административном здании УФСИН России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Папанина, д.17) пройдёт Единый кадровый день для желающих пройти обучение в ведомственных ВУЗах ФСИН России.

На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления в высшие учебные заведения ФСИН России, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС. Приглашаются все желающие проходить службу в уголовно-исполнительной системе, не имеющие ограничений для приёма на службу.

К будущим абитуриентам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 25 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной группе; годность к службе по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией. При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Телефоны для справок в отделе по работе с личным составом УФСИН России по Мурманской области: (8152) 40-40-56, 40-40-57.15 октября 2017 года в 11:00 в административном здании УФСИН России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Папанина, д.17) пройдёт Единый кадровый день для желающих пройти обучение в ведомственных ВУЗах ФСИН России.

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