В Мурманской детско-юношеской библиотеке прошёл концерт, посвященный Всероссийской неделе музыки

На празднике присутствовали учащиеся начальных классов мурманских школ. В это день в актовом зале библиотеки царили радость и веселье. На сцене звучали песни на слова мурманских поэтов и писателей.

Юные артистки вокальной студии гимназии № 1 Милана Костюченко, Ксюша Немкина, Таисия Соколова под руководством Вячеслава Новицкого исполнили песни на стихи поэтов-земляков Николая Колычева и Олега Бундура.

Мурманский бард, композитор и поэт Александр Базанов продолжил концерт своей новой песенной программой. Юные гости библиотеки тоже проявили свое песенное творчество. Школьники с удовольствием подпевали артисту прямо из зала. В завершение программы прозвучали песни известного российского композитора, автора многих популярных песен для детей Владимира Шаинского.