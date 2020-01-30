В мурманской гимназии незаконно школьник был отстранён от учебных занятий более месяца

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска по обращению законного представителя несовершеннолетнего проведена проверка исполнения законодательства об образовании в деятельности МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7».

Установлено, что в результате незаконных действий администрации образовательной организации были ограничены права несовершеннолетнего на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Учащийся 2-го класса был отстранён от учебных занятий более месяца.

С учётом установленных обстоятельств и выявленных нарушений прокуратурой округа в отношении должностного лица образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование).

Мировым судьей должностное лицо школы привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения закона устранены.