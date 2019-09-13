В Мурманской городской поликлинике №2 организован доврачебный офтальмологический приём
С сентября в Мурманской городской поликлинике № 2 открыты кабинеты доврачебной офтальмологической помощи. Они располагаются в филиалах медицинского учреждения по адресу Кольский проспект, 149а и улица Морская, 9.
Кабинеты были созданы с целью разграничения потоков пациентов и повышения доступности первичных приемов врача-офтальмолога для пациентов.
Как отметил заместитель главного врача Мурманской городской поликлиники № 2 Константин Биджоев, приём в кабинетах ведут квалифицированные медсестры врачей-офтальмологов, которые оказывают необходимую доврачебную помощь пациентам, не нуждающимся на данном этапе в приеме врача-офтальмолога. Эта мера позволит разгрузить первичные приемы офтальмолога и освободить время для пациентов с более серьезной патологией.
Медсестры доврачебных офтальмологических кабинетов проводят проверку остроты зрения, измерение внутриглазного давления, назначают необходимые исследования пациентам после выписки из стационаров и консультаций областных специалистов, выдают талоны на приём к врачу-офтальмологу пациентам после проведения необходимых обследований.
С момента открытия в кабинетах доврачебной офтальмологической помощи уже принято более 60 пациентов.