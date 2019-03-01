В мурманской «Кировке» выберут «Мисс Обаяние»

2 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Обаяние».

Тема конкурса - «Небо. Девушка. Самолёт». Каждой участнице нужно подготовить домашнее задание - визитную карточку «Вас приветствует…». Для конкурса «Стиль-шоу» необходимо изготовить костюм или атрибуты костюма стюардессы, а состязание «Счастливого полёта» позволит участницам продемонстрировать свои творческие таланты.

Главная цель конкурса - содействие социокультурной активности молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Для большинства молодежи с ОВЗ стать активным членом общества – это значит всегда преодолевать трудности, физические и психологические барьеры. Именно участие в подобного рода мероприятиях помогает молодёжи с ОВЗ преодолеть все эти проблемы, почувствовать себя не просто нужным, но и важным для общества!