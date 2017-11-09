В мурманской колонии прошёл поэтический вечер

В мурманской исправительной колонии строгого режима № 17 сотрудники воспитательного отдела учреждения организовали вечер авторских стихов для осуждённых, увлечённых поэзией. В этом ежегодном мероприятии приняли участие восемь местных любителей изящной словесности пожелавших продемонстрировать свой талант авторского слова.

По сложившейся традиции, никакой конкретной темы для стихотворцев не задавалось. Осужденные читали стихи собственного сочинения на различные темы, среди которых были поэтические произведения о природе, родном крае, и конечно, о разлуке с родными и близкими, и о любви.

По мнению священнослужителей, присутствующих на поэтическом вечере, все выступления отличала простота, душевность и проникновенность.

Некоторые из участников творческого состязания признались, что начали писать стихи только в колонии, но есть и такие осуждённые, кто сочиняет стихи со школьных лет.