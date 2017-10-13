В мурманской колонии прошли соревнования по армлифтингу

Сотрудники воспитательного отдела мурманской исправительной колонии строгого режима №17 организовали и провели среди осуждённых турнир по армлифтингу. Эта силовая дисциплина, иначе - сила хвата, является одной из составных частей более известного пауэрлифтинга.

Участники турнира последовательно выполняли следующие специфические упражнения: тяга Apollon Axle (становая тяга), тяга Rolling Thunder (поднятие и фиксация одной рукой снаряда), тяга двуручного блока, тяга «Хаб» (поднятие и фиксация снаряда пальцами).

Несмотря на то, что соревнования по данной дисциплине проводились в колонии впервые, турнир привлёк много внимания среди осуждённых. К участию заявилось 14 силачей, за достижениями которых азартно следили многочисленные болельщики. Победитель и призёры турнира были награждены руководством ИК-17 грамотами соответствующих степеней.