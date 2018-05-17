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Мурманская область. Арктика17.05.18 08:48

В Мурманской научной библиотеке прошла акция «Вспомним всех поименно»

В Мурманской областной научной библиотеке прошла патриотическая акция «Вспомним всех поименно», приуроченная ко Дню Победы. Цель акции – помочь мурманчанам и гостям города с помощью электронных баз данных найти информацию о погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, определить место их захоронения.

Все желающие смогли познакомиться с историческими документами, позволяющими проследить боевой путь, получить информацию о наградах, о звании погибшего, части, в которой он служил, дате и причине смерти и месте захоронения, а также распечатать отсканированные копии документов-первоисточников, содержащих данные о героях войны. Акция проходила как в стенах библиотеки, так и за ее пределами – в МФК «Северное Нагорное».

Многие мурманчане приходили, чтобы разместить информацию на сайте «Бессмертный полк» о своих близких, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и которыми гордятся их потомки. Всего размещено 9 историй героев.

В ходе акции более 60 человек обратилось за помощью в поиске своих родных, погибших или пропавших в годы войны. Многим помогли в поиске информации, кто-то узнал о наградах, которыми были награждены их отцы и деды, а также описание их подвига. Работа по поиску погибших продолжается, электронные базы данных год от года пополняются новыми данными и акция «Вспомним всех поименно» обязательно продолжится в мае следующего года.

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