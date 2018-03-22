В Мурманской научной библиотеке состоялся читательский марафон, приуроченный к празднованию Всемирного дня поэзии

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. Учреждён в 1999 году ЮНЕСКО. Мурманская областная научная библиотека решила организовать и провести в этот день читательский марафон.

Марафон начался с громких чтений, названных строкой из стихотворения Беллы Ахмадулиной – «Не зря слова поэтов осеняют». Мурманчане читали стихи любимых авторов и собственные строки. Прозвучали стихотворения северных поэтов – Николая Колычева, Владимира Семенова, Ольги Мартовой, Дмитрия Коржова, Ивана Бессонова.

Продолжился марафон гала-концертом фестиваля «Всемирный день поэзии». Этот международный поэтический фестиваль проходит в 9 странах мира. Читатели Областной научной библиотеки услышали замечательных молодых поэтов Заполярья, которые представили разнообразие тем, жанров и поэтических направлений.

Свои произведения прочли лауреаты фестиваля «Всемирный день поэзии» Татьяна Зимина, Виктория Рощина, Роман Дружинин.

Перед аудиторией выступили Дарья Высоцкая и Елена Захарова - обладатели гранта губернатора Мурманской области на издание своих поэтических сборников, а также авангардные поэты Алексей Мурашов и Николай Уксус.

Гости вечера, студенты, школьники, преподаватели услышали интересные и глубокие произведения начинающих поэтов, в том числе участников «Поэтической кухни» при Мурманском государственном арктическом университете.

В завершение встречи песни на собственные стихи исполнили две музыкальные группы: ироничные «Лосины маршала Потемкина» и романтично-философские «Люди на холме».

Все участники Гала-концерта получили дипломы от куратора фестиваля Полины Симончик. Участники праздника открыли для себя молодых авторов Севера и убедились, что в Мурманске есть талантливые поэты.