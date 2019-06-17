В Мурманской области 1 августа начнёт работу «горячая линия» Единой службы надзора и контроля в системе ЖКХ

С 1 августа в Мурманской области начнёт работу «горячая линия» Единой службы надзора и контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве, которая будет принимать звонки на бесплатный номер от жителей всего региона. Северяне смогут обратиться по любому вопросу, связанному с качеством содержания и обслуживания домов и территорий. Вся информация будет в автоматическом режиме направляться для отработки в муниципалитеты, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Контроль за исполнением будут осуществлять специалисты Государственной жилищной инспекции региона.

Как было отмечено на оперативном совещании, создание «горячей линии» по вопросам состояния ЖКХ – один из важных пунктов Плана дополнительных мероприятий правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития региона на 2019 год.

Алёна Кузнецова, главный жилищный инспектор области, доложила, что подготовительные мероприятия по запуску «горячей линии» ведутся по графику. В настоящий момент разработано техническое задание и ведется его согласование с разработчиком программного обеспечения, ведётся подбор персонала.

Как прозвучало во время обсуждения этого вопроса, к 1 сентября в пяти крупнейших муниципальных образованиях области будут открыты представительства Государственной жилищной инспекции, сотрудники которых будут не только следить за работой муниципального жилищного контроля, но и самостоятельно проводить проверки системы ЖКХ на местах.